L'Europa è al sicuro, la Lazio ora pensa al mercato: Petagna e Taison 'caldi'

Messa al sicuro l'Europa League, la Lazio guarda con più serenità al futuro e sta valutando con attenzione gli obiettivi con cui rinforzare la squadra

Goleada contro la Sampdoria ed Europa League messa al sicuro e, con tutta probabilità, saltando i preliminari visto che la certezza del quarto posto è ormai ad un passo. Missione compiuta, quindi, per la Lazio, che torna in Europa dopo una stagione d'astinenza e lo fa dopo una stagione giocata ad alti livelli, come in pochi l'estate scorsa, dopo il clamoroso dietro-front di Bielsa e l'affidamento della panchina a Simone Inzaghi, avrebbero prospettato.

Senza poi dimenticare che i biancocelesti hanno anche la chance di mettere in bacheca un trofeo, visto che dovranno disputare contro la Juventus la finale di Coppa Itaila. Ora, però, è anche tempo di pensare a come rinforzare la squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', sono quattro gli obiettivi messi nel mirino dalla dirigenza della Lazio.

Vista la partenza certa di De Vrij, la priorità è un difensore centrale e in tal senso si fa il nome di Jemerson del Monaco, che la Lazio aveva seguito quando ancora giocava nell'Atletico Mineiro. Il ds biancoceleste Tare la scorsa settimana ha assistito nel Principato al match di Champions fra la squadra monegasca e la Juventus e nell'occasione sembra abbia incontrato Jorge Mendes, procuratore del difensore brasiliano, attualmente valutato intorno ai 10 milioni di euro. Mendes è anche l'agente di Wallace, che la Lazio vorrebbe trattenere ma il cui futuro nella capitale è incerto.

Altro obiettivo primario della Lazio è l'acquisto di un centravanti di livello che all'occorrenza possa sostituire Immobile, o anche giocarvi assieme in un eventuale modulo a due punte. Andrea Petagna, esploso in questa stagione con l'Atalanta, sembra avere le caratteristiche giusto per combaciare con tale profilo di giocatore. La Lazio ci pensa, tanto più che i rapporti con l'Atalanta sono ottimi, col club bergamasco che a fine stagione riscatterà dai biancocelesti il portiere Berisha. Per gli esterni d'attacco, poi, si pensa a Taison dello Shakhtar Donetsk, che ha il contratto in scadenza a dicembre, ma sul taccuino del ds biancoceleste c'è anche Luan del Gremio.

Per il centrocampo, invece, nella lista di Tare c'è l'olandese Davy Klaassen, jolly dell'Ajax che può giocare in più ruoli, dalla mezzala al trequartista ma anche da regista. E' uno dei gioielli nel mirino di tanti top club e la sua valutazione - già sopra i 20 milioni - potrebbe salire ancora.