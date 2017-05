Calciomercato Napoli, per l'attacco si guarda al Genoa: idea Simeone jr.

Il Napoli ha avviato contatti col Genoa per Giovanni Simeone, altri nomi nuovi sono quelli di Gelson Martins dello Sporting e Chilwell (Leicester).

Napoli su Giovanni Simeone. Contatti avviati tra gli azzurri e il Genoa, da dove potrebbe arrivare il sostituto di un altro bomber arrivato proprio dal Grifone: Pavoletti.

'Il Mattino' parla di una telefonata partita dal club di De Laurentiis, per capire quanti margini di manovra esistono qualora i partenopei volessero sferrare l'assalto al 'Cholito'.

Simeone junior raccoglierebbe l'eredità del centravanti acquistato nel mercato di gennaio sempre dai liguri, il quale non si è mai integrato negli schemi di Sarri e ha pagato un ritardo di condizione evidente dovuto agli infortuni. Da qui la possibilità di fare già le valigie. Altre piste per l'attacco conducono al doriano Schick e a Gelson Martins (ala destra classe '95 dello Sporting Lisbona).

A proposito di reparto offensivo, è sempre più vicina la fumata bianca per il rinnovo di Mertens: a metà mese si attende l'annuncio, da limare resta soltanto l'intesa sul bonus da corrispondere al belga che percepirà 4 milioni fino al 2022 con clausola rescissoria da 22 milioni valida per l'estero.

Il 'nodo' portiere vede in calo le quotazioni di Szczesny (preferirebbe la Premier) e i vari Neto, Perin, Meret e Sirigu sul taccuino di Giuntoli per prendersi i pali del Napoli al posto del non proprio impeccabile Reina.

Infine gli esterni di difesa: De Sciglio, Conti, Ricardo Rodriguez, Mario Rui, Barreca e Chilwell (mancino '96 del Leicester) i nomi messi nella lista della spesa dal ds azzurro. Castelvolturno è un cantiere aperto.