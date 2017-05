In attesa di sapere se uno fra Conte o Simeone approderà a Milano, l'Inter si muove sul calciomercato: Nainggolan della Roma è il grande obiettivo.

Che in panchina arrivi Antonio Conte o Diego Pablo Simeone, ci sono pochi dubbi sul fatto che l'Inter del futuro sarà una squadra aggressiva e di grande temperamento. Ecco perché, come scrive oggi 'Il Corriere dello Sport', il grande obiettivo sul calciomercato del club nerazzurro è diventato Radja Nainggolan.

Il belga della Roma è il giocatore della Serie A ad aver recuperato più palloni, ben 91, ma sa farsi valere anche in fase offensiva (ben 13 i goal totali in stagione, la sua migliore sotto il profilo realizzativo) ed incarna alla perfezione il prototipo del giocatore cui il nuovo tecnico nerazzurro affiderà le chiavi del centrocampo.

91 - Radja Nainggolan è il giocatore che ha recuperato più palloni nella metà campo avversaria in questo campionato (91). Grintoso. pic.twitter.com/NjZXso3NpQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) 5 maggio 2017

Ecco perché i nerazzurri preparano l'offensiva per il 'Ninja' giallorosso. L'attuale tecnico Stefano Pioli ha dato il suo via libera all'operazione perché conosce bene il giocatore, che ha avuto nella sua esperienza di Piacenza, in Serie B. Ma anche i suoi possibili successori farebbero carte false per averlo a disposizione.

Non è un mistero che Conte abbia provato a portarlo con sé al Chelsea la scorsa estate e che il 'Cholo' abbia inserito il suo nome fra i possibili colpi dell'Atletico Madrid nelle 2 stagioni. Ausilio ha fatto i primi timidi sondaggi, ma bisognerà aspettare la fine del campionato, che vede la Roma duellare con il Napoli per il 2° posto, per capire se l'affare potrà concretizzarsi.

L'Inter è pronta a mettere sul piatto un contrattone per convincere il giocatore a separarsi dal club giallorosso. L'attuale accordo fra il 'Ninja' e i capitolini scade nel 2020, ma bisognerà capire se Nainggolan sarà ancora intenzionato a rinnovarlo oppure pronto a valutare una proposta importante. L'assalto al belga potrebbe inoltre risultare molto dispendioso, con i giallorossi che lo valuterebbero al momento non meno di 60 milioni.

Intanto per quanto riguarda la difesa, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', fra i nomi dei possibili rinforzi nerazzurri spunta anche quello dell'argentino del Valencia, Ezequiel Garay. Il viaggio di Ausilio a Montecarlo è servito infatti per approfondire il discorso con Jorge Mendes, procuratore del giocatore di passaporto spagnolo.

Il Valencia ha pagato 25 milioni di euro il suo cartellino allo Zenit San Pietroburgo, e il suo arrivo, oltre a essere più vantaggioso sotto il profilo economico rispetto alle opzioni rappresentate da Manolas, Rudiger ed Alderweireld, altri nomi valutati dai nerazzurri, porterebbe grande personalità al reparto arretrato.