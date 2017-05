Calciomercato Milan, asse caldo col Sassuolo: idea Duncan

Alfred Duncan finisce nel mirino del Milan, che ha avviato i contatti col Sassuolo: valutazione intorno ai 10 milioni. Diego Lopez resta all'Espanyol.

I pezzi pregiati del Sassuolo nel mirino del Milan. Oltre a Pellegrini, l'altro gioiello neroverde che piace al Diavolo è Alfred Duncan.

Lo riporta 'Sky', parlando di contatti già avviati col club emiliano e di un incontro andato in scena con l'agente del centrocampista: ex Inter, Duncan è a Sassuolo dall'estate del 2015 e viene valutato intorno ai 10 milioni.

Il ghanese classe '93 va a rimpolpare la lista di profili sul taccuino di Fassone e Mirabelli per la mediana, dove è già presente l'atalantino Kessiè nonchè proprio quel Pellegrini il cui futuro dipenderà dalla 'recompra' o meno della Roma.

Entrate ma anche uscite, con Diego Lopez ad un passo alla permanenza definitiva all'Espanyol. 'Mundo Deportivo' spiega come l'accordo sia vicino e, una volta scaduto il contratto col Milan, il portiere firmerà un biennale col club catalano dove è approdato in questa stagione con la formula del prestito.