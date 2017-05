Calciomercato, Napoli su Iñaki Williams: incontro con l'agente

Il Napoli vuole fare la spesa in Spagna: contatti per Yuri (Real Sociedad) e Iñaki Williams (Athletic). Per la porta, Neto alternativa a Skorupski.

Mentre riunisce le forze per il rush finale di un campionato che lo vede pienamente coinvolto nella lotta per il secondo posto, il Napoli programma anche la rosa del futuro. Un futuro potenzialmente iberico: almeno un rinforzo potrebbe arrivare dalla Spagna.

Come riporta 'Sky Sport', il ds azzurro Cristiano Giuntoli ieri si è recato a Madrid per parlare con gli agenti di due prospetti baschi: Yuri, terzino sinistro della Real Sociedad, e Iñaki Williams, esterno di origini ghanesi.

Il primo non è più giovanissimo: ha 27 anni e una carriera trascorsa tra formazioni di livello modesto. Ma quest'anno in campionato ha giocato ben 32 volte. Ben più futuribile è Williams, nazionale spagnolo Under 21 e accostato in passato anche alla Juventus. Un potenziale campione.

Ma il Napoli lavora anche per la porta: il rinnovo di Pepe Reina, che va in scadenza nel giugno del 2018, non è ancora definito, così come la sua posizione da titolare anche nella prossima stagione. Il nome preferito per la sua sostituzione è quello di Lukasz Skorupski, di proprietà della Roma ma da un paio d'anni a Empoli.

L'alternativa risponde al nome del giallorosso Wojciech Szczesny, che appartiene però all'Arsenal, mentre è molto apprezzato anche il bianconero Neto: Giuntoli ha incontrato pure il suo agente. Anche questa potrebbe diventare una pista particolarmente calda nelle prossime settimane.