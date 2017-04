Calciomercato Roma, Strootman non rinnova: il Marsiglia pensa al colpo

Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, finisce nel mirino del Marsiglia. E' Rudi Garcia ad averlo messo nella sua lista dei desideri.

E’ considerato uno dei centrocampisti più forti del panorama calcistico europeo e, non è un caso, che sia anche tra i più completi in assoluto della Serie A.

Kevin Strootman, messi alle spalle i tre brutti infortuni che hanno condizionato non poco la sua carriera, in questa stagione non solo è tornato a giocare con grandissima regolarità ma è stato uno degli uomini cardine della Roma di Spalletti.

Il centrocampista olandese, il cui contratto che lo lega al club giallorosso scadrà nel 2018, non solo è riuscito a superare momenti estremamente difficili ma è tornato anche ad essere un elemento che ha grande appeal in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato da France Football infatti, alla lista delle società che hanno messo l’ex PSV nel mirino va aggiunto anche il Marsiglia.

Il club transalpino e pronto a svolgere un ruolo da protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato e il tecnico Rudi Garcia avrebbe messo proprio Strootman in cima alla sua lista dei desideri. Ovviamente l’allenatore francese conosce bene il centrocampista per averlo guidato proprio ai tempi della Roma e avrebbe chiesto ai suoi dirigenti un sforzo al fine di prendere un giocatore che potrebbe cambiare il volto del suo centrocampo.

Su Strootman sarebbe forte anche il pressing dell’Inter che sarebbe pronta a fare carte false pur di far suo l’olandese.