Il Napoli cerca alternative di qualità a Callejon, Mertens e Insigne per rinfrescare le fasce. I nomi sono quelli di Muniain, Castillejo e Martinez.

In attesa di sapere se sarà Champions diretta o meno per il Napoli è già tempo di programmare il futuro, futuro del quale potrebbero non fare parte Ghoulam (quasi certo) e Mertens.

Ecco perchè l'obiettivo degli azzurri sul prossimo calciomercato sarà soprattutto quello di rinforzare le fasce sia in difesa che davanti dove, ad oggi, mancano serie alternative a Callejon e Insigne.

Secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport' i giocatori seguiti in tal senso sono Muniain dell'Athletic Bilbao, Castillejo del Villarreal ma anche Traorè, attualmente all'Ajax e di proprietà del Chelsea.

Il nome nuovo però arriva da 'Tuttosport' e sarebbe quello di Gonzalo Martinez, detto El Pity. Negli scorsi giorni infatti Giuntoli avrebbe incontrato l'agente FIFA Simonian proprio per parlare dell'esterno classe 1993, in possesso di passaporto italiano e valutato dal River Plate 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda il capitolo terzini invece il Napoli continua a monitorare le prestazioni di Conti dell'Atalanta, piacciono inoltre Karsdorp e Toljan, entrambi giovanissimi e di prospettiva. Proprio come il Napoli di Sarri.