L'Inter per rinforzare il suo attacco sogna Kylian Mbappè del Monaco, ma servono già 100 milioni e c'è da battere una fortissima concorrenza.

Un grande colpo di mercato capace di far sognare i tifosi ed in grado di rendere l'Inter finalmente competitiva per lo Scudetto: è questo l'obiettivo di Suning, che sembra avere le idee molto chiare sul mercato, dove verrà sicuramente recitato un ruolo da protagonista.

Per ridurre il gap con i rivali bianconeri serve un colpo da novanta, capace di cambiare gli equilibri della squadra: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', quel colpo avrebbe il nome e cognome di Kylian Mbappè, stella 18enne in forza al Monaco.

Il ragazzo sta vivendo la stagione della sua consacrazione nel Principato: con la doppietta in casa del Borussia Dortmund in Champions è arrivato a quota 21 reti stagionali e ben 11 assist, numeri che hanno attirato su di lui l'attenzione delle grandi d'Europa tra cui anche il Real Madrid ed il PSG.

Mbappé guadagna un ingaggio ancora da 'baby' e l'Inter sarebbe pronta ad accontentarlo con uno di primo livello ma strapparlo al Monaco sarà difficilissimo, se non impossibile, considerata la valutazione (circa 100 milioni di euro) e la folta concorrenza.

L'operazione, che ad oggi è catalogabile sotto la voce 'fantamercato', diventerebbe forse più fattibile se l'Inter riuscisse a cedere Perisic, seguito con attenzione dal Manchester United ed il cui costo del cartellino si aggira attorno ai 60 milioni di euro.

In quel di Dortmund intanto Ausilio ha avuto modo di osservare anche un altro talento del Monaco, Bernardo Silva, mentre avrebbe spedito a Bruxelles uno dei suoi osservatori per seguire da vicino la stellina belga Youri Tielemans, in forza all'Anderlecht.

Capitolo allenatore: la società sembra aver confermato la propria fiducia a Pioli, il cui destino è però inevitabilmente legato i risultati, a partire dal derby. In lizza restano i soliti Jardim, Sampaoli, Spalletti e Marco Silva, mentre dalla Francia rilanciano la candidatura dello svincolato Blanc.