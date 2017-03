Alisson è chiaro: "Se vogliono tenere Szczesny parlerò con la Roma"

Alisson, fin qui utilizzato solo nelle Coppe da Spalletti, ammette: "Se vogliono tenere Szczesny in estate parlerò con la Roma".

Il periodo di prova è finito, ora Alisson vuole prendersi la porta della Roma ma per farlo dovrà convincere i dirigenti giallorossi che al momento non hanno invece ancora deciso a chi affidare i pali nella stagione 2017/18.

Tanto che il portiere brasiliano, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della propria Nazionale, ammette: "Io voglio giocare sempre, sia con la Roma che con la nazionale. Ora penso al Brasile, ma a fine stagione deciderò quello che sarà meglio per me, per la Roma e per la Seleçao".

Molto ovviamente dipenderà anche dal destino di Szczesny, fin qui sempre titolare in campionato: "Lui è un grande portiere ma il suo prestito alla Roma sta per finire. Se l'intenzione della società è quella di rinnovare il prestito o acquistarlo dovrò parlare con i dirigenti".

La sensazione insomma è che, dopo una stagione di apprendistato alle spalle del polacco (solo 14 presenze tra Coppa Italia, Europa League e preliminari di Champions) Alisson non abbia più voglia di aspettare. Per la Roma è arrivato il tempo di prendere una decisione. Definitiva.