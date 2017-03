Il Wolfsburg spezza i sogni dell'Inter: "Vogliamo tenere Rodriguez"

Il ds del Wolfsburg, Olaf Rebbe, annuncia: "Nessun contatto con l'Inter per la cessione di Rodriguez: puntiamo su di lui e vogliamo che resti".

Durante la finestra del calciomercato invernale si è parlato con insistenza della possibilità che l'Inter potesse acquistare Ricardo Rodriguez, forte esterno svizzero in forza al Wolfsburg che però non se la passa attualmente molto bene.

Il club tedesco lotta infatti per non retrocedere in Bundesliga e, qualora dovesse arrivare una clamorosa retrocessione, potrebbe anche decidere di lasciar partire i suoi gioielli, poco intenzionati a scendere di categoria.

Una possibilità che il ds Olaf Rebbe non vuole nemmeno prendere in considerazione, come dichiarato ad 'ExtraTime': "Vogliamo riportare il club nella Top 5 del campionato, non mi risulta alcun taglio: economicamente non abbiamo bisogno di nulla".

Brutte notizie dunque per l'Inter: "Non ci sono stati contatti di nessun tipo con alcun club per cedere Rodriguez: abbiamo grandi ambizioni e, per portarle a termine, abbiamo bisogno dell'aiuto di grandi giocatori come lui. Posso assicurare che vogliamo tenerlo".

In futuro potrebbe essere possibile qualche affare con l'Italia: "Il calcio italiano sta tornando, il trend è abbastanza positivo. Ci sono diversi giocatori interessanti come Immobile, Belotti e Bernardeschi: per far sì che un affare si chiuda devono incastrarsi però tanti fattori".