Calciomercato Inter, l'annuncio di Romei: "Ho incontrato Ausilio per parlare di Schick"

L'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero, annuncia a 'Il Secolo XIX': "Ho incontrato Ausilio per parlare di Schick che piace all'Inter".

7 reti in 21 presenze di campionato, di cui la maggior parte da subentrato: niente male come bottino di Patrik Schick, al primo anno in Italia con la maglia della Sampdoria che lo ha prelevato in estate dallo Sparta Praga.

Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi top club italiani che hanno già manifestato la loro intenzione di acquisto in vista della prossima estate, che si rivela decisiva per il futuro del 21enne attaccante ceco.

Intervistato da 'Il Secolo XIX', l'avvocato e braccio destro di Massimo Ferrero, Antonio Romei, ha rivelato di aver incontrato l'Inter per parlare proprio di Schick: "Certo che ho incontrato Ausilio a Roma, come d'altronde parlo e vedo anche tanti altri dirigenti. Come fanno pure Pradé e Osti. Ma siete sicuri che l'Inter piuttosto che un'altra squadra abbia già le idee chiare per il mercato? Vero è che i nostri giocatori piacciono anche a parecchi, un paio anche all'Inter, ma da qui a dire che è già stato venduto... ".

"Comunque c'è una clausola, - continua Romei - stiamo valutando se alzarla. Schick all'Inter e poi in prestito alla Samp? Sì, perché no".

Sul futuro di Giampaolo: "Ritengo non ci siano problemi, ci ha dato la sua disponibilità e semmai stiamo valutando se rinnovare solo per un anno o qualcosa in più. La firma arriverà, credo presto, sarebbe bello lunedì, magari dopo aver battuto la Juventus, ma non c'è fretta".

Muriel è uno dei giocatori più richiesti sul mercato: "A gennaio ha detto no alla Cina, ora è felice ma se arrivasse un top club la sua clausola è nota e non si potrebbe trattenere. Torreira? Non c'è problema, le cifre che guadagna il ragazzo, con i bonus, non sono così basse come si sente. E comunque l'abbiamo prreso dalla B dandogli questa opportunità che lui ha sfruttato".