Hart pessimista: "Guardiola troppo potente, non credo tornerò al City"

Joe Hart ha parlato alla 'BBC' del suo futuro: "Il mio obiettivo è giocare, al City non credo perché Guardiola ha fatto le sue scelte".

In estate tutto il mondo del calcio è rimasto sorpreso dalla scelta di Joe Hart di venire a giocare al Torino. I tifosi granata sono impazziti e attualmente il portiere inglese è uno dei beniamini dello stadio "Grande Torino".

Il futuro del portiere inglese è però totalmente incerto, visto che è sbarcato a Torino con la formula del prestito secco. Ai microfoni della 'BBC', Hart parla così: "Sono molto legato al Manchester City e non me ne sarei mai andato se tutto fosse filato liscio. Non credo in un mio ritorno perché Guardiola ha troppo potere ed ha fatto le sue scelte, com'è giusto che sia".

Apprezzo la sua sincerità ma l'ho capito fin da subito che non avrebbe puntato su di me. La Premier League è un campionato che adoro naturalmente. Se è la mia priorità tornare lì? Non proprio, voglio solo giocare il più possibile, dipende dal progetto e dalla voglia".

Infine: "Per adesso il mio unico pensiero è rappresentato dal fare bene con il Torino e con la Nazionale inglese. A fine stagione poi vedremo il da farsi".