"Napoli-Juventus con la Primavera": ma il regolamento blocca De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis avrebbe minacciato di fare giocare il ritorno contro la Juventus alla Primavera, ma il regolamento della FIGC lo vieta.

Niente Primavera in campo per Napoli-Juventus. A frenare la rabbia di Aurelio De Laurentiis dopo i presunti torti arbitrali subiti nella semifinale d'andata di Coppa Italia ci pensa il regolamente della FIGC.

Secondo le Norme organizzative interne stabilite dalla Federazione, infatti, schierare la squadra Primavera in campionato o Coppa Italia è assolutamente vietato se non per cause di forza maggiore.

Nel 'Titolo III-Ordinamento dei campionati e delle gare' il comma 3 dell'articolo 48 è chiaro: "In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica".

Ecco perchè quella di fare scendere in campo la Primavera contro la Juventus resterà solo una minaccia fatta a caldo dal patron del Napoli che, dunque, affronterà il ritorno di Coppa Italia con la miglior formazione possibile. Come da regolamento, insomma.