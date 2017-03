L'Inter pensa a Conte, ma Pioli che fine fa? Ipotesi Jiangsu Suning per lui

L'Inter sta pensando ad Antonio Conte per la prossima stagione, Stefano Pioli potrebbe però rimanere nell'orbita Suning: futuro al Jiangsu?

Il pesante ko rimediato contro la Roma ha allontanato ulteriormente l'Inter dall'obiettivo Champions: i nerazzurri dovranno puntare più che altro sul terzo posto del Napoli, distante sei punti, quasi impossibile invece competere per il secondo occupato dai giallorossi.

Un passo indietro che non ha fatto certo piacere a Zhang Jindong, patron del club presente a San Siro per seguire dal vivo una partita che non ha soddisfatto le attese. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza addirittura di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina interista: per lui sarebbe pronto un contratto stellare ed un budget di tutto rispetto da investire sul mercato.

E Stefano Pioli? L'ex tecnico della Lazio ha comunque ottenuto dei buoni risultati da quando è stato chiamato per sostituire de Boer, tanto che il suo lavoro è stato apprezzato dalla proprietà di Suning che potrebbe così dargli una nuova chance, ma non a Milano.

Come riportato da 'Tuttosport' infatti, Pioli potrebbe sbarcare in Cina al Jiangsu, altro club di proprietà di Zhang Jindong che punta alla vittoria della Champions League asiatica per espandere il brand del club in maniera esponenziale.

La squadra oggi è allenata dal 43enne coreano Yong-Soo Choi che però non rispecchia alla perfezione l'identikit dell'allenatore vincente a cui Suning aspira: basti pensare a grandi come Marcello Lippi e Felipe Scolari che condussero i rivali del Guangzhou Evergrande alla vittoria continentale nel 2013 e 2015.

Per convincere Pioli ad accettare questa nuova sfida, verrebbero chiamati in causa gli aspetti economici: l'attuale ingaggio percepito all'Inter verrebbe raddoppiato, il che lo renderebbe uno dei top manager sotto questo punto. Resta da vedere quanta voglia abbia Pioli di cambiare quasi completamente vita in un altro Paese, nettamente diverso rispetto all'Italia.