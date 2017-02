Addio alla Juventus? Barzagli tentato dai New York Cosmos

Andrea Barzagli è finito nel mirino dei New York Cosmos, squadra che di recente ha preso Amauri. Futuro alla Pirlo per il difensore della Juventus?

E’ stato considerato da molti il miglior difensore della Serie A negli ultimi anni. Su di lui la Juventus ha basato la solidità difensiva che l’ha portata a vincere cinque Scudetti consecutivi e a raggiungere la finale di Champions League poi persa contro il Barcellona. Prima Conte, poi Allegri, quando l’hanno a disposizione non hanno mai rinunciato alla bravura e all’esperienza del centrale che vanta 65 presenze ed un Mondiale vinto con la maglia della Nazionale.

Extra Time - Dani Alves torna decisivo con Joana

Andrea Barzagli è stato, e lo è ancora, un vero e proprio punto di riferimento della rinascita e della superiorità dei bianconeri dal gennaio del 2011, quando venne preso dai tedeschi del Wolfsburg per soli 300 mila euro, ad oggi. Al termine di questa stagione, dopo tanti successi e soddisfazioni però, il difensore juventino potrebbe salutare l’Italia e provare una nuova esperienza in carriera. Lo vorrebbero i New York Cosmos.

Il club statunitense fondato nel 1970, che nei primi anni della sua nascita iniziò ad investire milioni e milioni di dollari per promuovere il calcio in U.S.A, acquistando campioni straordinari come Pelé, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia, Franz Beckenbauer, Johan Neeskens e tante altre stelle. Poi, dopo aver vinto cinque campionati nazionali e attirato gli occhi del mondo anche sul calcio americano, il club, in grosse difficoltà economiche, fallì nel 1985.

Dopo anni di buio, il marchio dei Cosmos è stato rilevato e pochi anni fa il club è rinato, nel 2009, ripartendo sempre dalla NASL Soccer League (la stessa del Miami Fc di Alessandro Nesta per capirci). Le finanze societarie però non hanno consentito lo stesso ritorno mediatico degli anni ’70, anzi, qualche mese fa si è rischiato ancora una volta il fallimento.

E’ stato nel gennaio scorso che uno degli imprenditori italo-americani più facoltosi del Paese, Rocco Commisso, ha rilevato il pacchetto di maggioranza del club ed è tornato ad investire sui valori tecnici della squadra. Pochi giorni fa è stato messo sotto contratto Amauri, il secondo “italiano” dopo l’arrivo di Andrea Mancini, figlio di Roberto, a settembre scorso. Ora il presidente sta cullando il sogno di portare in squadra proprio Andrea Barzagli.

Chiaro che sia un’operazione molto complicata. Non solo perché il centrale bianconero dovrebbe dire praticamente addio al calcio a grandi livelli, ma soprattutto perché il difensore ha ancora un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2018, dunque un altro anno e la stessa Juve farebbe fatica a svincolare con dodici mesi d’anticipo un giocatore della sua importanza.

Molto comunque dipenderà dalla volontà del giocatore perché è chiaro che uno come Barzagli, per andare ai Cosmos, farebbe una scelta di vita, più che una scelta di carriera o economica. Vorrebbe dire andarsi a divertire senza sentire il peso e la pressione dei grandi eventi, provare l’esperienza newyorkese come fatto dal suo amico Andrea Pirlo e conoscere un nuovo mondo e un nuovo calcio.