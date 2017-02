Calciomercato Juventus, a giugno sulle fasce: da Kolasinac a De Sciglio

La Juventus non pensa solamente al centrocampo. A giugno sarà rivoluzione sulle corsie esterne: Kolasinac e De Sciglio in cima alla lista.

La Juventus , impegnata in proiezione estiva a scovare elementi destinati ad innalzare il tasso qualitativo del centrocampo, non perde di vista il concetto di rafforzamento per quanto concerne le corsie esterne. A giugno, passando da un'attenta valutazione, in corso Galileo Ferraris rinfrescheranno le fasce. Fase di scouting attiva in tutta Europa, possibilità di compiere una ristrutturazione corposa. Idee chiare per l'a.d. bianconero, Beppe Marotta , pronto a sbizzarrirsi su più fronti.

Sead Kolasinac - Fosse dipeso dal 23enne terzino sinistro bosniaco, raccontano i saggi, a quest'ora sarebbe già a Londra. Il Chelsea , provando la via del colpo invernale, ha tentato nei giorni scorsi di ingolosire lo Schalke 04 mettendo sul piatto 5 milioni. Peccato, però, che al club tedesco la prospettiva di perdere questo giocatore a zero importi meno dello zero. “No, grazie”. Questa la risposta racimolata da Antonio Conte . Questa, ancora più indietro, la risposta racimolata dagli uomini di corso Galileo Ferraris. Il club di Gelsenkirchen s'appresta a perdere un elemento importante senza ottenere nemmeno un centesimo e, saltata l'opzione Premier League, a Torino possono tornare concretamente sul pezzo. La sensazione, infatti, è che adesso tutto dipenderà dalla volontà dei bianconeri. Senza escludere un ritorno di fiamma dei Blues.

Leonardo Spinazzola - Sorprendente il percorso di crescita del 23enne calciatore umbro: da eterno incompiuto ad elemento imprescindibile dell' Atalanta dei miracoli, società in cui è approdato in prestito biennale dalla Juventus. La verità sta nel mezzo ed è da attribuire principalmente alla bravura di Gian Piero Gasperini . L'allenatore della Dea, optando per un percorso alla Zambrotta, è riuscito a disciplinare tatticamente un autentico turbo. Corsa, tecnica e velocità: il ragazzo di Foligno può pensare in grande e, giustappunto, nel capoluogo piemontese ponderano la fumata bianca estiva.

Pol Lirola - Approdato sotto la Mole dalle giovanili dell'Espanyol, il 19enne terzino destro ha letteralmente giganteggiato alla corte della Primavera bianconera allenata da Fabio Grosso. Prestazioni che hanno portato – di diritto – lo spagnolo ad approdare nell'élite nostrana, sposando per due stagioni la causa del Sassuolo . Eusebio Di Francesco, autentico maestro con i giovani, s'è affidato senza remore al talento iberico, riscontrando immediatamente segnali positivi. Anche in questo caso, essendo un elemento di sua proprietà, la Juventus monitora estremamente interessata. E pensare di vedere Lirola prossimamente in bianconero, questa volta tra i grandi, non è affatto utopia.

Mattia De Sciglio - Lanciato nel grande calcio da Massimiliano Allegri, il terzino legato al Milan fino al 2018 è un nome che a Vinovo non passa mai di moda. Seguito nei mesi scorsi, nelle prossime puntate potrebbe entrare tangibilmente nel mirino di Marotta e Paratici. A maggior ragione se il rinnovo con i rossoneri dovesse tardare ad arrivare. Un contatto diretto tra i due club sinora non c'è stato, ma la Juventus ha avuto modo di fare il punto della situazione con l'entourage del terzino azzurro. Insomma, meneghini avvisati.

Matteo Darmian - Feeling diretto con Torino, per quattro stagioni, vestendo la maglia dei cugini granata. Il 27enne difensore di Legnano, alle prese con un'esperienza tra alti e bassi con il Manchester United , in Italia vanta numerosi estimatori. L'Inter un sondaggio lo ha fatto registrare, così come la Juventus avrebbe chiesto informazioni per il post Evra. Porta chiusa direttamente da José Mourinho , poco propenso a privarsene nel bel mezzo della stagione, faccenda rimandata a bocce ferme. Non il nome primario sul taccuino di Marotta, ma sicuramente una potenziale occasione da seguire con attenzione.