Calciomercato Napoli, Gabbiadini-Milan suggestione per giugno

Il Milan mette gli occhi su Gabbiadini, ma vista l'impasse finanziaria rossonera attuale l'operazione col Napoli sarebbe un'ipotesi per l'estate.

Milan su Manolo Gabbiadini. L'attaccante in uscita dal Napoli piace ai rossoneri, ma lo scenario è percorribile soltanto per l'estate.

Già, perchè come spiega la 'Gazzetta dello Sport' aspettando i cinesi la situazione finanziaria rossonera attuale non consente investimenti importanti (vedi il caso Deulofeu, acquistabile solo in prestito): gli azzurri, inoltre, non intendono rafforzare una rivale nella corsa Champions a gennaio.

E allora Gabbiadini-Milan è un'idea per giugno, anche se l'attualità comporta non pochi paletti all'eventuale affare: il Napoli, con l'acquisto di Pavoletti, ha abbondanza di punte e Manolo va ceduto. Tenerlo in panchina fino al termine della stagione, sarebbe deleterio per il calciatore e le casse societarie.

Ad oggi la valutazione del club di De Laurentiis è di circa 20 milioni, le uniche proposte concrete sono giunte dalla Premier (WBA e Southampton) ma non soddisfano in 'toto' nè partenopei nè tantomeno il calciatore. Ma non concedergli spazio nei prossimi 6 mesi farebbe precipitare il costo del cartellino.

Gabbiadini cerca un progetto più ambizioso da sposare, nel frattempo registra la corte del nuovo Milan 'cinese' col ds Mirabelli estimatore dell'attaccante. Diavolo a caccia di un'alternativa a Suso: arriverà da Napoli?