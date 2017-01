Calciomercato Inter tutto a sinistra: sogno Rodriguez, idea Layun

L'Inter, che al momento è concentrata sul capitolo cessioni, se dovesse piazzare Ranocchia e Santon potrebbe comprare subito un terzino sinistro.

In attesa di piazzare il colpo la prossima estate, quando l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa sarà Manolas, l'Inter potrebbe mettere una pezza già a gennaio almeno sull'out sinistro.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' citando fonti portoghesi infatti nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito il messicano Miguel Layun che per circa 15 milioni di euro potrebbe lasciare il Porto.

A dire il vero però il sogno dell'Inter per la fascia mancina si chiama Ricardo Rodriguez ma convincere il Wolfsburg a lasciarlo partire subito sembra quasi impossibile. Senza considerare il costo al momento proibitivo per le casse nerazzurre.

In ogni caso, prima di muoversi in entrata, Ausilio dovrà necessariamente piazzare qualche altro esubero e in tal senso i nomi più caldi sono quelli di Ranocchia, Santon e Gnoukouri.

Chiaro infatti che, soprattutto se riuscisse a liberarsi dei primi due, l'Inter a quel punto potrebbe davvero tornare sul mercato regalando ai tifosi il secondo acquisto di gennaio dopo Gagliardini.