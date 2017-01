Nuovo colpo 'alla Higuain': il sogno della Juventus è Verratti

In estate la Juventus farà un grande investimento a centrocampo, il sogno è Marco Verratti. Ma piace anche Tolisso. Intanto si stringe per Kolasinac.

Beppe Marotta qualche settimana fa sul calciomercato della Juventus è stato piuttosto chiaro: "Per la prossima stagione non nascondo che stiamo cercando un profilo di livello per il centrocampo". Un profilo per cui, come successo l'anno scorso con Higuain, i bianconeri non baderebbero a spese.

Il preferito della Vecchia Signora in tal senso, secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', resta Marco Verratti che peraltro tramite il suo agente nelle ultime settimane ha lanciato segnali di apertura. Agente con cui la Juventus ha recentemente imbastito gli affari Caldara e Orsolini.

In estate però per strappare il regista dell'Italia al PSG servirà appunto un'operazione 'alla Higuain' versando nelle casse del PSG almeno 80 milioni di euro cash. Senza considerare ovviamente la possibile concorrenza del Bayern Monaco e soprattutto della scatenata Inter targata Suning.

Ecco perchè in casa Juventus, come riporta 'Tuttosport', tengono sempre in caldo le alternative N'Zonzi e soprattutto Tolisso per il quale a dire il vero Marotta farà un ultimo disperato tentativo già a gennaio. Ma senza grosse possibilità di riuscita.

Nell'immediato insomma gli unici possibili movimenti in entrata della Juventus riguardano gli eventuali arrivi anticipati di Bentancur dal Boca e Kolasinac dallo Schalke. Mentre ancora si aspetta la decisione definitiva di Evra, evidentemente non troppo allettato dall'ipotesi Crystal Palace.

Intanto oggi Riccardo Orsolini svolgerà le visite mediche con la Juventus e firmerà il contratto, in attesa di presentarsi a Vinovo la prossima estate dopo aver chiuso la stagione con la maglia dell'Ascoli.