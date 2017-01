Calciomercato Inter: via Ranocchia, il sogno è Ricardo Rodriguez subito

Chiare le strategie di calciomercato dell'Inter: prima vendere (Ranocchia il primo della lista), poi eventualmente comprare: Rodriguez dal Wolfsburg?

Nella sede dell'Inter è andato in scena ieri un nuovo vertice di calciomercato dopo quello di lunedì ad Appiano. Come annunciato dal ds Ausilio, le manovre in entrata dovrebbero essersi chiuse con l'arrivo dell'ottimo Gagliardini ("Sembra Tardelli", lo ha incoronato Pioli) dall'Atalanta. Scocca quindi l'ora delle cessioni.

Come riportato da 'Tuttosport', le cessioni potrebbero però servire a finanziare un ultimo colpo sul fronte acquisti. Il sogno resta quello di portare subito a Milano Ricardo Rodriguez, esterno sinistro del Wolfsburg e della nazionale svizzera.

L'Inter avrebbe già l'ok per giugno del giocatore, vincolato da una clausola rescissoria di 22 milioni, ma i nerazzurri vorrebbero effettuare un ultimo tentativo per l'immediato. L'idea è quella di vendere Ranocchia, in cima alla lista dei partenti, per poi tentare l'affondo per Rodriguez.

L'ex capitano, scivolato in fondo alle gerarchie dopo l'arretramento di Medel in difesa, piace in Inghilterra: la pista West Ham viene preferita dal diretto interessato rispetto all'Hull City e ci sono voci anche su un presunto interesse da parte del Tottenham, chiamato a tamponare il buco creato dall'infortunio di Vertonghen (fuori per 2 mesi).

Ranocchia potrebbe andare via con la stessa formula usata per il trasferimento di Jovetic al Siviglia: prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato per intero dal club di destinazione. In caso di partenza del centrale umbro, come detto, verrebbe tentato l'assalto a Rodriguez, quasi certamente con la stessa formula.

Tra i cedibili c'è anche Santon, un altro che ha mercato in Premier dopo la sua passata esperienza col Newcastle, oltre a vari giovani. Manaj-Pisa è ormai fatta (in prestito secco) e nei prossimi giorni si definiranno le cessioni di Senna Miangue al Cagliari (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e Gnoukouri, richiesto da Udinese e Bologna.