Calciomercato Lazio, Cerci si propone: lui l'alternativa a El Ghazi?

Con l'obiettivo El Ghazi che si è fatto difficile da raggiungere, visto l'inserimento del Lille, la Lazio potrebbe dirottare le attenzioni su Cerci.

L'inserimento deciso del Lille non ha fatto perdere le speranze alla Lazio di riuscire ad arrivare ad Anwar El Ghazi. Il calciatore dell'Ajax, infatti, attende ancora una mossa dei capitolini, in virtù dell'accordo trovato lo scorso dicembre, ma certo non può attendere ancora a lungo.

La Lazio, però, non intende fare grandi passi in entrata (con l'offerta di 7 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo presentata all'Ajax dal Lille salta la proposta di prestito dei biancocelesti) se non a fronte di una corrispondente cessione e per quanto riguarda il reparto offensivo ancora non sono arrivate proposte concrete né per Djordjevic, che la Lazio cederebbe solo a titolo definitivo, né per Kishna, che è seguito dai turchi del Galatasaray e dai francesi del Montpellier.

Così la Lazio guarda anche a delle alternative più a buon mercato. Fra queste, come riferisce il 'Corriere dello Sport', c'è Alessio Cerci, sul quale già la scorsa estate il club biancoceleste aveva fatto un pensierino. Tornato a giocare dopo un lungo infortunio, l'attaccante dell'Atletico Madrid, il cui contratto è in scadenza nel 2018, può essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Il suo agente, Federico Pastorello, lo ha riproposto ai biancocelesti, parlando a 'Gr Parlamento': "Alessio è motivatissimo e ha superato i problemi fisici. Chi lo prenderà farà l’affare del secolo. Alla Lazio è sempre piaciuto e si sposerebbe bene col sistema di gioco di Inzaghi, potrebbe essere una possibilità".

Certo è che rispetto a El Ghazi, Cerci è meno versatile: l'italiano è un esterno puro, mentre l'olandese può giocare anche da punta centrale, fornendo ad Inzaghi la possibilità di dare all'occorrenza respiro ad Immobile. Altra alternativa di mercato quale possibile vice-Immobile è invece quella che porta a Paloschi, con l'Atalanta disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.