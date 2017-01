Sirene inglesi, Manolas ancora polemico: "Invece di inventare scrivete cose vere!"

Kostas Manolas torna a polemizzare con chi lo vede lontano da Roma: "Invece di inventare le cose, pensate a scrivere qualcosa di vero!".

Da qualche tempo si parla di un Kostas Manolas ricercato dalle big inglesi, oltre che dall'Inter, con i nerazzurri che pianificano una proposta per la prossima estate. Voci puntualmente rispedite al mittente dal diretto interessato, che è tornato ad attaccare quei media che ipotizzano un suo trasferimento altrove.

"Invece di inventare le cose, pensate a scrivere qualcosa di vero!", è il messaggio pubblicato dal difensore della Roma sul suo profilo Instagram, corredato da una foto scherzosa assieme a capitan Totti. E' la seconda volta in pochi giorni che Manolas sbotta in questo modo riguardo alle speculazioni su un suo possibile divorzio con i giallorossi.

Invece di inventare le cose pensate a scrivere qualcosa vero!! Una foto pubblicata da Official Instagram (@kostasmanolas44) in data: 16 Gen 2017 alle ore 02:46 PST

"Basta dire bugie", aveva scritto allora, sempre via social, il greco, per il quale evidentemente l'argomento futuro rappresenta un nervo scoperto. Nel 'post' odierno, invece, il riferimento è alla recente gara di Marassi, in cui Totti, scherzando con i fotografi a bordo campo, aveva chiesto una foto assieme al compagno: "Sono le ultime perchè va via...".

Della questione Manolas ha parlato ieri anche il dg Baldissoni: "Al momento nessuno ci è venuto a chiedere il ragazzo e noi non abbiamo interesse a cederlo, spesso però in questi casi incide anche la volontà del calciatore. Con lui abbiamo un discorso legato al rinnovo".

Insomma, la partita è aperta, il futuro tutto da scrivere. Manolas, via Instagram, si è espresso in maniera più che eloquente: al momento sembra esserci solo la Roma nei suoi pensieri.