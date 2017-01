Calciomercato Roma, Musonda si allontana: Conte non vuole cederlo

Antonio Conte vorrebbe trattenere Musonda al Chelsea almeno fino agli ultimi giorni di gennaio, il trasferimento alla Roma è più lontano.

Continuano a non arrivare buone notizie da Londra per il calciomercato della Roma che, dopo aver visto praticamente sfumare il possibile acquisto di Feghouli dal West Ham, ora rischia di perdere anche Musonda.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, Antonio Conte non è così convinto di lasciare partire il giovane esterno che lo ha bene impressionato in allenamento e vorrebbe trattenerlo almeno fino agli ultimi giorni di gennaio.

La Roma dal canto suo ha però fretta di chiudere l'affare anche perchè da febbraio potrà nuovamente contare su Salah, di ritorno dalla Coppa d'Africa.

Inoltre tra la società giallorossa e il Chelsea ci sarebbe anche una forte distanza riguardo alla valutazione del giocatore, cosa che ovviamente complica ulteriormente l'affare.

In tutto questo peraltro Spalletti non sembra così convinto del possibile acquisto di Musonda tanto da dichiarare: "Bisogna valutare perché non è così semplice. E poi il ragazzo avrebbe bisogno di fare esperienza". Se non è una bocciatura...