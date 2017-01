Calciomercato Juventus, accordo con Dybala fino al 2021, ma senza clausola

I bianconeri blindano la Joya fino al 2021. Atteso l'arrivo a Torino del suo agente per definire gli ultimi dettagli. Nessuna clausola rescissoria.

Per un club come la Juventus, impegnato a difendere il titolo italiano e al tempo stesso intenzionato a fare la voce grossa in Champions League, blindare Paulo Dybala dovrebbe rappresentare la pura normalità. Condizionale d'obbligo, inutile spingersi all'alta fedeltà in un periodo storico dettato dalle follie cinesi e dal blasone sempre in auge delle squadre che vanno per la maggiore in Europa. L'addio estivo di Paul Pogba, allettato sì dal progetto tecnico imbastito dal Manchester United ma soprattutto dai 13 milioni netti a stagione più 7 legati ai diritti d'immagine, traccia una linea definitiva: la Serie A è un campionato di passaggio.

Detto questo, la crescita dei bianconeri nell'ultimo quinquennio è stata esponenziale. Dominio assoluto nel Belpaese, finale di Champions League e, soprattutto, la consapevolezza di aver ritrovato un appeal perso con l'uragano Calciopoli. Lavoro stratosferico, in termini di risultati sportivi e di conti, quello portato dal blocco dirigenziale coordinato dal presidente bianconero, Andrea Agnelli, manager preparato e lungimirante.

Dybala studia per diventare il numero uno al mondo, strada ancora lunga e concorrenza spietata, ma per uno che è riuscito a spedire nel dimenticatoio un certo Carlos Tevez, beh, nulla è impossibile. Al di là delle giocate e dei contributi decisivi, il gioiellino albiceleste impressiona in termini di personalità. La maglia della Juventus scotta. Eccome. Non per il 23enne di Laguna Larga. Carta d'identità verde, mente da veterano.

In corso Galileo Ferraris, optando per un investimento corposo e deciso, nel giugno del 2015 si sono assicurati le prestazioni della Joya dal Palermo per 32 milioni più 8 di bonus. In una stagione e mezza il valore del cartellino è triplicato. Presto, parallelamente al cammino in Champions League, il prezzo potrebbe lievitare ancora.

Non c'è etichetta, sia chiaro, la Juventus si vuole godere per parecchio tempo le giocate del suo fenomeno. E, proprio per questo motivo, la prossima settimana dovrebbe confluire nel tanto atteso rinnovo. Parti ormai vicinissime, tavola apparecchiata e contratto solamente da firmare. Atteso a Torino a giorni l'agente dell'ex centravanti rosanero, Pierpaolo Triulzi, pronto ad incontrare i vertici bianconeri per ultimare gli ultimi dettagli.

Dybala, legato attualmente a Madama fino al 2020 da un contratto da circa 2 milioni netti a stagione più bonus, apporrà il suo autografo su una nuova scadenza: 30 giugno 2021. E con un un nuovo ingaggio: 5,5 milioni netti a stagione più bonus a salire. Nessuna clausola rescissoria.

Dopo Leonardo Bonucci, Marotta blinda un altro top player. Mossa che – sulla carta – dovrebbe spegnere le ardite ambizioni spagnole ed inglesi. Così, in un mondo di squali, non sarà. In futuro i tentativi per cercare di strappare Dybala dalle grinfie della Vecchia Signora saranno all'ordine del giorno, ma i bianconeri vantano la necessaria solidità per pronunciare una parola semplice: no. Indispensabile per trionfare nell'Europa che conta.