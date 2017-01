Calciomercato Roma, Feghouli segna e si allontana: tutto su Musonda

Autore ieri di un goal, Sofiane Feghouli è un obiettivo difficile per la Roma che vira su Musonda. In uscita, occhio alla situazione Manolas.

A Udine giocherà con ogni probabilità con due trequartisti (Nainggolan ed El Shaarawy) dietro alla punta più avanzata Dzeko, ma per tornare alla normalità la Roma sa cosa deve fare sul mercato: trovare un rimpiazzo di Mohamed Salah, partito per la Coppa d'Africa.

Spalletti: "Sì a Musonda e Feghouli"

Se Gerard Deulofeu è diviso tra la permanenza all'Everton e l'approdo al Milan, un altro obiettivo giallorosso sembra sempre più lontano: Sofiane Feghouli. Ieri l'algerino ha giocato dall'inizio con la maglia del West Ham, segnando il primo dei tre goal che hanno vinto la resistenza del Crystal Palace. Un pessimo segnale per Spalletti.

"Ho già detto che per me poteva anche non esserci questo mercato, perché io ho scelto questa squadra. Questa è una squadra forte e bisogna lasciarla esprimere in qualche elemento", ha detto il tecnico giallorosso nella conferenza stampa di ieri, evitando di parlare di possibili arrivi: "Io non vado a chiedere niente alla mia società".

Inevitabile, però, che quella società a cui lui non chiede nulla sia ora obbligata a cambiare rotta: Feghouli sembra essere tornato al centro dei piani del West Ham, e così torna di moda la pista che porta a Charly Musonda, esterno del Chelsea. Il favorito, oggi, è proprio lui. Anche se lo stesso Spalletti dice: "Certo, non mi aspetto che ci faccia vincere le partite da solo".

Per il resto, va valutata la situazione relativa a Kostas Manolas. Sempre nei pensieri di Manchester United e Inter, ma non solo, anche se nei giorni scorsi il greco ha sbottato su Instagram: "Basta bugie". Se non a gennaio, la prossima estate il protagonista del mercato può essere proprio lui.