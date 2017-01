Calciomercato Juventus, non solo Kolasinac: sempre viva l'idea Tolisso

Kolasinac può arrivare solo se Evra parte, ma la Juventus non perde di vista il centrocampo: prima di fine mese nuovo tentativo per Tolisso.

Terzino sinistro e, se le condizioni lo permetteranno, un altro centrocampista. Il mercato in entrata della Juventus, da qui a fine mese, è chiaro. Due pedine che permetterebbero a Massimiliano Allegri di completare la rosa in vista della seconda parte di stagione e della fase decisiva della Champions League.

Per quanto riguarda il discorso terzino, la situazione è chiara: si attende di capire cosa farà Patrice Evra, che dopo Manchester United e Valencia è ora in trattativa con il Crystal Palace. Se il francese rimarrà, ovviamente ribaltoni su quella corsia non ce ne saranno; in caso di addio, la situazione potrebbe sbloccarsi già in questo mese.

Il nome buono, come si sa, è quello di Sead Kolasinac, mancino dello Schalke 04. "Un'opportunità di mercato: stiamo valutando", ha confermato nei giorni scorsi l'ad Marotta parlando del bosniaco. Già bloccato per giugno, l'idea della Juventus è quella di provare a portarlo a Torino già ora, in cambio di una cifra che, considerando che il giocatore andrà a scadenza a fine stagione, non sarebbe certo elevata.

Nei prossimi giorni tutto potrebbe sbloccarsi: prima Evra, poi Kolasinac. Ma nei pensieri della Juventus, che non vuole fermarsi all'acquisto di Rincon dal Genoa, c'è sempre anche un altro centrocampista. E qui spunta una vecchia conoscenza del mercato bianconero: Corentin Tolisso.

Il francese, come riporta 'Tuttosport', non è stato mai perso di vista dalla Juventus, che lo segue ormai da qualche settimana senza riuscire però a trovare il modo di scalfire il muro eretto dal Lione. Marotta, pur consapevole dell'impresa più che ardua che lo attende, effettuerà un nuovo tentativo. Altrimenti, sarà assalto a fine stagione.