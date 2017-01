Corteggiato dal Valencia, Patrice Evra potrebbe tornare in queste ore nella Premier League: ad aspettarlo c'è il Crystal Palace.

“I love this game” è diventato lo slogan social di Patrice Evra. D'altronde, avendo vestito con grandi risultati per nove stagioni la maglia del Manchester United, non sorprende che l'esperto laterale transalpino continui a parlare in inglese. Oltremanica, infatti, 'Uncle Pat' ha giganteggiato sulla corsia mancina, livelli top supportati dal sapere di Sir Alex Ferguson e dalla bontà di un calcio preposto a valorizzare chi dà tutto senza risparmiarsi.

Feeling diretto con la Premier League, e con una cultura calcistica differente rispetto agli standard francesi e italiani. Motivo per cui, pur con in atto un pressing convinto del Valencia, Evra sembrerebbe più propenso a ritornare in Inghilterra per sposare la causa del Crystal Palace. Entourage dell'ancora per poco numero 33 bianconero a colloquio con la dirigenza londinese, possibilità di sviluppare rapidamente il fronte.

Niente Bologna, niente Atalanta. Due segnali piuttosto espliciti che testimoniano come il matrimonio sia giunto al passo d'addio. D'altro canto, e non potrebbe essere altrimenti visto il contratto in essere, Evra ha continuato ad allenarsi a Vinovo, pur vivendo la situazione da corpo estraneo. In corso Galileo Ferraris, attendendo di capire le intenzioni dell'ex – tra le altre società – del Monaco, hanno deciso di affidare temporaneamente il ruolo di vice Alex Sandro a Kwadwo Asamoah, mettendo nel mirino Sead Kolasinac in scadenza di contratto con lo Schalke 04.

Il Valencia, nell'incontro avuto ieri con la Juventus a Milano per definire l'operazione che porterà Simone Zaza nella Liga, ha ribadito il suo interesse anche per Evra; ma, a differenza del bomber lucano, l'ok del diretto interessato non è arrivato.

S'è inserito il Crystal Palace, alle prese nella lotta per non retrocedere con 16 lunghezze fin qui maturate, coach Sam Allardyce proiettato ad accogliere tra le sue fila giocatori d'esperienza. Evra, dunque, avrebbe il suo perché. Ore decisive.