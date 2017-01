Calciomercato Milan, ritorno di fiamma del West Ham per Niang

Con Feghouli in partenza, il West Ham vuole tutelarsi e pensa all'attaccante del Milan M'Baye Niang: da parte rossonera per ora nessuna apertura.

Per ora è un'idea, ma potrebbe presto trasformarsi in un'offerta al Milan. Il West Ham, che già fu molto vicino a lui nel 2014, secondo quanto riporta 'Tuttosport', pensa a M'Baye Niang come sostituto dell'algerino Sofiane Feghouli, poco utilizzato anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento in Inghilterra e obiettivo di calciomercato della Roma.

Finora il Milan non ha fatto alcuna apertura alla cessione del francese, ma da Londra osservano con attenzione la situazione e in particolare l'incrinarsi del rapporto fra la punta e i suoi tifosi.

Dopo l'errore dal dischetto contro la Roma, infatti, una frangia del tifo rossonero ha preso di mira l'attaccante, e non è da escludersi che se le cose con i tifosi dovessero peggiorare, alla fine sia lo stesso attaccante a chiedere di andarsene per ragioni ambientali.

Il West Ham dunque monitora la situazione e prepara l'offerta, sperando di convincere il club rossonero nel caso in cui l'umore di Niang dovesse ulteriormente peggiorare.