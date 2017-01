Accordo fra Leganes e Juventus: Brignoli termina il prestito e torna a Torino

Il portiere di proprietà della Juventus, Alberto Brignoli, ha terminato anzitempo il prestito col Leganes e fa così ritorno al club bianconero.

Termina dopo sei mesi l'avventura in Liga del portiere di proprietà della Juventus Alberto Brignoli. Il Leganes, infatti, che lo aveva acquisito in prestito con diritto di riscatto lo scorso luglio, si è accordato col club bianconero per porre fine al prestito.

Brignoli torna così alla base con all'attivo due sole partite ufficiali giocate col Leganes: una in Liga contro l'Espanyol, subentrando per sostituire l'infortunato Serantes, e uno nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Copa del Rey contro il Valencia; nel complesso Brignoli ha giocato 151 minuti nel calcio spagnolo.

Per l'estremo difensore lombardo, che nelle ultime stagioni ha vestito in prestito le maglie della Ternana, della Sampdoria e, ultima, quella del Leganes, che lascia al sedicesimo posto in classifica, si profila un nuovo prestito durante questo calciomercato di gennaio.