Orsolini 'avverte' la Juventus: "Vado dove mi danno la 11 o la 16"

Trattato dalla Juventus, Riccardo Orsolini fa muro: "Non so cosa accadrà. Però vorrei la 11 o la 16". La prima di Hernanes, la seconda libera...

L'Atalanta, il Milan, la Juventus. Con i bianconeri che, negli ultimi giorni, hanno operato uno scatto forse decisivo per assicurarsi le sue prestazioni nelle prossime stagioni. Roba da far girare la testa, anche se Riccardo Orsolini, 20 anni il 24 gennaio, studente e gioiello dell'Ascoli, è uno a cui piace parecchio stare con i piedi per terra.

"Prima non mi calcolavano, adesso tutti amici. Ma io gestisco la popolarità ricordando chi mi vuole bene davvero" dice il giovane esterno marchigiano in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Ribadendo che "non so cosa accadrà. Se ne occupa il mio agente Di Campli".

Linea verde Juventus: scatto per Orsolini

Su di lui c'è anche il Milan: Adriano Galliani ha detto che "mi piace, lo seguo molto". Orsolini ci pensa poco: "Lo ringrazio. Dopo le sue parole e le voci sul Milan ho spento il telefono per due giorni e mi sono nascosto in casa a giocare alla Playstation con il mio migliore amico Mattia".

La telefonata a suo dire più strana, invece, gliel'ha fatta Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter: "Mi chiama un numero che non conosco la settimana dopo la doppietta al Carpi. Era Ausilio: mi fa i complimenti e mi dice “ti passo una persona”. Era Zanetti, ma non l’avevo riconosciuto. Che figuraccia".

E la Juventus? Anche qui, Orsolini è un muro di gomma: "Appena sento parlare di me in tv, cambio canale. Ho staccato il telefono e quando l’ho riacceso c’erano più di 500 messaggi solo su Whatsapp che mi chiedevano se vado alla Juve".

In ogni caso, un avvertimento tra il serio e il faceto: Orsolini andrà solo... da chi gli garantirà il numero 11. "Lo porto dai Giovanissimi, ma sono molto legato anche al 16. Chi mi vuole deve avere libera una di queste maglie", spiega, ovviamente sorridendo. E come ricorda il quotidiano, se quest'ultima è libera, la 11 è di Hernanes, in odore di cessione. Dunque...