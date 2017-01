Calciomercato Roma, Jesè vuole solo il Las Palmas: è pronto a guadagnare meno

Finito da settimane nel mirino della Roma, Jesè vuole ripartire dal Las Palmas ed è pronto a rifiutare a parte dello stipendio.

Approdato in estate al PSG convinto di poter trovare più spazio rispetto a quanto non ne avesse a disposizione al Real Madrid, Jesè è stato in realtà protagonista di una prima parte di stagione estremamente deludente.

L’attaccante spagnolo, che è costato ai campioni di Francia qualcosa come 25 milioni di euro, ha totalizzato solo una manciata di minuti in Ligue 1, segnando appena una rete nel campionato transalpino. Jesè di fatto non è mai stato un elemento importante per Unai Emery e, per tale motivo, è ormai scontata una sua partenza a gennaio.

Il nome del talento di scuola Real, è stato accostato con insistenza a quello di squadre importanti quali Roma e Liverpool, a quanto pare però, nei suoi pensieri ci sono solo il ritorno in Spagna ed il Las Palmas.

Secondo quanto riportato da Marca, il PSG preferirebbe cedere il giocatore a Roma o Liverpool e per tale motivo, l’attaccante avrebbe iniziato una sorta di braccio di ferro con il suo club che potrebbe portarsi nelle prossime settimane. Jesè, pur di realizzare il suo desiderio di ripartire dal Las Palmas, è pronto a decurtarsi lo stipendio al fine di favorire il buon esito dell’operazione.