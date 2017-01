Calciomercato Lazio, El Ghazi pista calda: e come vice Immobile c'è Lasagna

In casa Lazio si sta facendo sempre più interessante la pista che porta ad Anwar El Ghazi, merito dell'incontro a Dubai tra Tare e Mendes. Come vice Immobile c'è Lasagna.

E' stato un capodanno abbastanza frenetico quello passato in casa Lazio, in particolare dal direttore sportivo Igli Tare che ha avuto una cena di lavoro in quel di Dubai con il potente agente portoghese Jorge Mendes, summit di cui vi avevamo parlato gli scorsi giorni.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', si è parlato a lungo di Anwar El Ghazi, attaccante esterno dell'Ajax finito nel mirino della sociietà biancoceleste. La sua quotazione, rispetto alle scorse stagioni, è in netto calo: gli olandesi si accontenterebbero di 9 milioni di euro, cifra non esorbitante.

Lazio, no a Palacio: il sogno è Eder

Si è parlato anche di Keita, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i capitolini: Mendes potrebbe provare ad offrirlo al Manchester United, conscio che solo un'offerta monstre da 30 milioni di euro sarebbe in grado di far vacillare il presidente Lotito.

Tra gli assistiti del potente procuratore lusitano figura il brasiliano Wallace, acquistato in estate dal Braga: la prossima estate potrebbe arrivare l'offerta del Real Madrid, ben impressionato dalle prestazioni del giocatore in questa prima parte di stagione.

Di sicuro qualcosa in entrata verrà fatto sul fronte del vice Immobile, in considerazione che Djordjevic è ad un passo dall'addio: sul serbo si è piombato il Lione, pronto a mettere sul piatto tra i 4 ed i 5 milioni. Al suo posto potrebbe arrivare Lasagna, nome nuovo tra i papabili: lo scorso anno ha siglato 5 reti in Serie A con il Carpi, che non ha pretese economiche elevatissime.

Piace anche Eder dell'Inter, che potrebbe rientrare in un'operazione allargata a Biglia, il quale tanto piace al tecnico nerazzurro Pioli. Resta in piedi anche l'ipotesi Paloschi, alla ricerca di riscatto dopo il pessimo inizio di stagione che lo ha visto passare al ruolo di riserva nell'Atalanta.

Per quanto riguarda l'estero, la Lazio segue Locadia del PSV e Braithwaite del Tolosa. Secondo 'As', i biancocelesti sarebbero tra le società interessate a Mariano Diaz, canterano del Real Madrid che ha recentemente esordito in prima squadra.