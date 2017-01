Emery spinge Jesè alla Roma: "Ha bisogno di giocare con continuità"

Unai Emery avvicina Jesè Rodriguez alla Roma: "Ha bisogno di giocare con continuità, al PSG è difficile". Giallorossi che continuano a trattare con la Sampdoria per Torreira.

Tra qualche ora avrà ufficialmente inizio la sessione invernale del calciomercato e la Roma sarà una delle squadre attiva sia per quanto riguarda operazioni in entrata che in uscita. Tra i maggiori obiettivi dei giallorossi c'è quello di acquistare un esterno, profilo individuato con Jesè Rodriguez del PSG.

L'ex Real Madrid è destinato a lasciare Parigi in virtù dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico Unai Emery che, come riportato da 'Marca', ha aperto in maniera indiscutibile alla cessione del ragazzo: "Quando scende in campo il suo apporto è positivo ma non ci sono dubbi sul fatto che ha bisogno di giocare".

Iturbe-Toro entro 48 ore: Iago la chiave

"Avere continuità di minuti - spiega Emery - qui da noi non è facile. Abbiamo parlato di una possibilità per il suo futuro, vedremo attentamente cos'è meglio per lui e per la squadra".

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Jesè preferirebbe tornare in Spagna al Las Palmas, altro club che lo ha messo nel mirino. Per la Roma non sarà facile trattare col PSG, visto che i parigini vorrebbero che si concretizzi uno scambio alla pari con Rudiger.

Resta in piedi per il centrocampo l'ipotesi Torreira, che però per bocca del suo agente ha fatto sapere che un giorno gli piacerebbe giocare con il Siviglia. La Sampdoria vuole almeno 15 milioni, cifra che potrebbe diventare abbordabile solo con un prestito e diritto di riscatto o con la cessione di Paredes. Occhio anche a Wilshere dell'Arsenal e a Grenier del Lione.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', il sogno per l'attacco si chiama Defrel, che però ha perso quota: l'incontro con il Sassuolo dello scorso 29 dicembre per discutere anche dell'affare Pellegrini non si è concluso positivamente.

In uscita c'è un Iturbe sempre caldo: nelle prossime ore sarà formalizzata la sua cessione al Torino e la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, tra cui sono inclusi anche i 6 che Cairo verserà per l'acquisto di Iago Falque.