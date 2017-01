Zaza, e se fosse Milan? L'Everton stoppa Deulofeu, no al prestito... per ora

Il Milan è sempre a caccia di un attaccante, ma l'ipotesi Deulofeu è messa in dubbio dall'Everton, poco convinto di lasciar partire il calciatore in prestito. E rispunta Zaza.

Gennaio mese di cambiamenti e per Simone Zaza ciò significa cambiare non solo squadra ma anche campionato e Paese. L'attaccante azzurro, infatti, è in uscita dal West Ham, visto che non ha affatto convinto il club londinese che pertanto non intende riscattarne il prestito e non vuole attendere la fine della stagione per liberarsene, ma la sua prossima destinazione è ancora tutta da decifrare.

Il rientro alla base, la Juventus, è già stato escluso dall'agente del calciatore, e d'altronde la 'Vecchia Signora' non ha alcuna intenzione di riprenderselo in rosa, ma anche il prospettato approdo al Valencia, con cui i contatti erano avviati, è ormai sfumato visto che il tecnico del clib spagnolo Cesare Prandelli, che voleva Zaza con sé, ha rassegnato le dimissioni.

Per Zaza, quindi, si riaffacciano prepotentemente le ipotesi di un ritorno in Serie A. Sulle sue tracce c'era la Fiorentina, che però parrebbe abbandonare ora la pista visto che Kalinic non sembra più destinato a lasciare il club, mentre invece potrebbe riaccendersi l'ipotesi Milan. Zaza già in passato era stato accostato al club rossonero e ora che Montella necessita di un attaccante per completare il reparto, vista l'ormai quasi certa partenza di Luiz Adriano, per il quale l'affare con lo Spartak Mosca sembra ormai in via di definizione, l'ipotesi che porta all'attaccante lucano potrebbe tornare a riaccendersi.

Il Milan peraltro si sa che ha messo nel mirino l'attaccante dell'Everton Gerard Deulofeu, ma secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport', la trattativa si è complicata: il club rossonero, che avrebbe trovato anche l'accordo col giocatore, punta al prestito con diritto di riscatto ma il club inglese non sembra convinto di voler cedere il giocatore e, soprattutto, di farlo in prestito. La trattativa non si è interrotta e Galliani insisterà di certo per portare in rossonero un altro giovane talento da affiancare a Suso e Niang, ma se l'Everton non si schioderà dalle sue posizioni ecco che l'ipotesi Zaza potrebbe tornare sul tavolo di Galliani.

Intanto, sul fronte portieri, il Milan parrebbe intenzionato a trovare un accordo col Cagliari per uno scambio di portieri in prestito: Gabriel per Storari, col giovane brasiliano che a fine stagione tornerebbe al Milan mentre l'esperto estremo difensore, ormai in rotta col club isolano, a fine contratto si ritroverebbe libero di cercarsi una sistemazione. In uscita dal Milan ci sono di certo Leonel Vangioni e Rodrigo Ely, che il club rossonero intende mandare a farsi le ossa altrove in prestito. I due potrebbero finire al Genoa, in cambio di Laxalt, ma per l'argentino sussiste anche l'ipotesi di un prestito in Spagna.