Il rinnovo con la Juventus diventa una grana: Dybala vuole lo stipendio di Higuain

Gennaio sarà un mese molto importante per Dybala: dovrà far dimenticare, con prestazioni e goal, il brutto finale di 2016 e, soprattutto, dovrà trovare l'accordo per il rinnovo.

Il 2016 non è terminato nel migliore dei modi per l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, che dopo l'infortunio era atteso quale protagonista in occasione della finale di Supercoppa Italiana, giocata dai bianconeri il 23 dicembre a Doha e persa ai calci di rigore contro il Milan, e, purtroppo per lui, lo è stato in negativo: mandato in campo nella ripresa per dare una spallata alla gara, l'argentino non è riuscito ad incidere sul match e oltre a un'occasione clamorosa fallita nel finale del secondo tempo supplementare ha sbagliato anche il penalty decisivo.

Lo sfogo di Allegri a fine gara, poi, non è piaciuto a Dybala. Il tecnico bianconero non è uso puntare il dito sulle prestazioni negative dei singoli, ma dopo la partita di Doha è stato invece molto critico con alcuni dei suoi giocatori e fra questi con Dybala in particolare, dal quale il mister si aspettava una prestazione diversa in campo.

Così, il 2017 inizia per Dybala con tanta attesa: per un rapporto da ricomporre col tecnico, ma su questo non dovrebbero esserci grandi problemi, soprattutto ora che, ormai dimenticato l'infortunio, potrà tornare in campo in perfetta forma fisica e dare le risposte positive che Allegri si attende, ma anche perché gennaio sarà il mese in cui dovrebbe arrivare l'atteso prolungamento del contratto con adeguamento dell'ingaggio.

Il condizionale è ancora d'obbligo, però, visto che su questo fronte non tutto procedere liscio. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', infatti, il motivo per cui il prolungamento del contratto fino al 2021 slitta ormai da alcuni mesi consta nel mancato accordo tra le parti riguardo l'entità dell'adeguamento economico dello stesso: l'aumento dagli attuali 3 milioni di euro ai 5,5 proposti dalla Juventus non sembra accontentare Dybala, che secondo il quotidiano punta invece a uno stipendio molto più vicino ai 7,5 milioni di euro che percepisce Gonzalo Higuain.

Vedremo come evolverà la trattativa. La Juventus vuole blindare il suo gioiello, visto che Barcellona e Real Madrid lo hanno già messo nel mirino in vista della prossima estate, ma per cercare di strappare uno stipendio 'alla Pipita', Dybala dovrà metterci del suo sin dalla ripresa del campionato, convincendo Allegri e la società, anche a suon di goal, di essere tornato il giocatore decisivo visto nella sua prima stagione in bianconero.