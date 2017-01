Roma avvisata, l'agente di Torreira: "Gli piacerebbe giocare nel Siviglia"

Lucas Torreira è uno degli uomini mercato della sessione che sta per aprirsi, l'agente del centrocampista della Sampdoria strizza l'occhio al Siviglia: "Gli piacerebbe giocarci".

Appena 20 anni, ma già una padronanza del calcio italiano in un ruolo delicato come la cabina di regia che fa di Lucas Torreira uno dei pezzi più appetiti del mercato invernale.

Il giovane uruguaiano, insostituibile per Giampaolo nella Sampdoria in questa prima parte di campionato, è da tempo accostato alla Roma, ma il club giallorosso - ulteriormente motivato dopo lo 'scippo' juventino di Rincon - non è certo l'unico sulle sue tracce.

Dalla Liga chiama il Siviglia, attenzioni che non lasciano indifferente il giocatore, come confermato dal suo agente Pablo Betancourt a 'Estadio Deportivo'.

"A Lucas piacerebbe giocare nel Siviglia", l'eloquente dichiarazione del procuratore. Torreira non è certamente un articolo in saldo, visto che la sua valutazione è già schizzata abbondantemente oltre i 10 milioni.