Il padre di James Rodriguez chiude già il mercato: "Non lascerà il Real Madrid"

La situazione che sta vivendo James Rodriguez al Real Madrid non è certamente rosea, ma il padre del talento colombiano esclude ribaltoni a gennaio: "Non andrà via".

Impiegato col contagocce da Zinedine Zidane, James Rodriguez è da mesi indiziato di un 'mal di pancia' che potrebbe indurlo a lasciare il Real Madrid in anticipo rispetto al contratto in scadenza nel giugno 2020.

Il 25enne colombiano, Scarpa d'Oro del mondiale brasiliano, del resto non fa mistero di voler giocare di più: davanti alla sua porta c'è una fila di pretendenti che vede tra le altre la Juventus, assieme a tutte le big di Premier League.

Eppure, a sentire il suo potente agente Jorge Mendes, a gennaio il giocatore non si muoverà, posizione ribadita anche dal padre ai media colombiani nelle ultime ore.

"Ha un contratto col Real Madrid, resterà", ha sentenziato Wilson Rodriguez. Tuttavia appare chiaro che se le cose non dovessero cambiare - quest'anno siamo finora ad appena 8 presenze, di cui 4 da titolare - in estate l'addio tra James e il Real, che nel 2014 lo aveva pagato ben 80 milioni dal Monaco, sarà inevitabile.