Calciomercato Milan a ritmo di tango: spunta Gago

Il Milan, a caccia di un perno basso da piazzare davanti alla difesa, pensa all'ex romanista Fernando Gago in scadenza a giugno col Boca Juniors.

Lo rivela 'Olè', spiegando come l'idea Gago rappresenti un'esplicita volontà dell'Aeroplanino: conta il passato alla Roma, dove l'attuale tecnico rossonero ebbe modo di apprezzarne le qualità.

Gago militò nella Capitale nella stagione 2011/2012, quando alla corte di Luis Enrique collezionò 32 presenze condite da 2 goal. L'avventura in giallorosso durò solo un anno, visto che l'albiceleste era in prestito dal Real Madrid.

Adesso un possibile ritorno in Italia, stavolta al Milan, per completare un centrocampo rimasto orfano dell'infortunato Montolivo e col solo Locatelli in grado di giocare nel ruolo di metodista.

Il contratto di Gago scade a giugno, col Boca c'è distanza tra domanda e offerta riguardanti il rinnovo: occhio al possibile blitz del Diavolo, soprattutto in ottica Sino-Europe.