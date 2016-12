Ora la Cina ha paura di aver esagerato: gli stranieri potrebbero scendere a 3

Dopo gli ultimi colpacci di mercato, la Super League cinese potrebbe decidere di fare parziale marcia indietro sulla dilagante (e costosa) esterofilia. Allo studio meno stranieri.

Carlos Tevez è stato solo l'ultimo in ordine di tempo, ma le offerte 'monstre' dalla Cina continuano a fioccare, allettando sia club europei non certo di seconda fascia che soprattutto giocatori ancora nel pieno della carriera. Witsel, Banega, Kalinic e chissà chi altro ancora nelle prossime settimane.

Una situazione che rischia, come denunciato da più parti, di 'drogare' pesantemente il calciomercato mondiale, visto che i club cinesi non devono fare i conti neanche coi paletti del Fair Play Finanziario imposto dall'UEFA.

E però c'è un rovescio della medaglia che non piace neanche agli stessi cinesi, come svela 'Repubblica'. Avendo perso ormai qualsiasi controllo, con limiti spostati sempre più in alto e virtualmente inesistenti, la Super League Cinese potrebbe presto mettere un calmiere alla giostra impazzita.

L'idea sarebbe di modificare la regola del 4+1 che attualmente permette ai club di tesserare 4 calciatori stranieri più uno appartenente a un Paese della Confederazione asiatica: si dovrebbe passare al 3+1, perchè - recita un comunicato della stessa Lega - "i top player stranieri hanno creato un notevole fardello finanziario e limitato le chance dei giocatori indigeni".

Sarebbe un primo passo, tuttavia certamente piccolo, visto che di tetti di spesa non si parla ancora...