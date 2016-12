Calciomercato Napoli, anche il Marsiglia su Gabbiadini

Manolo Gabbiadini è in uscita dal Napoli e le piste estere aumentano: l'ultima conduce in Francia, al Marsiglia.

Inghilterra, Germania, adesso Francia. Le piste estere per Manolo Gabbiadini si sprecano: l'ultima conduce in Ligue 1, all'Olympique Marsiglia.

L'attaccante del Napoli, secondo 'Le Parisien', oltre a piacere ad Everton, Stoke City e Wolfsburg attira l'attenzione anche della squadra allenata dall'ex romanista Rudi Garcia.

Alle prese con una stagione deludente, l'OM potrebbe puntare su Gabbiadini per rinforzare il proprio reparto avanzato e tentare la scalata alla zona Europa.

La punta bergamasca nella finestra di gennaio lascerà sicuramente gli azzurri, complice l'arrivo di Pavoletti dal Genoa e un 'feeling' mai sbocciato con l'idea di calcio di Sarri.