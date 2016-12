Kalinic dice no alla Cina: Zaza si allontana dalla Fiorentina

Dopo lo stop alla trattativa col Valencia arrivano ancora cattive notizie per Zaza: Kalinic ha rifiutato l'offerta dalla Cina, si complica il trasferimento alla Fiorentina.

Dopo le dimissioni di Prandelli che hanno di fatto bloccato la trattativa per il suo trasferimento al Valencia arrivano ancora brutte notizie per Zaza il cui futuro, probabilmente, non sarà neppure alla Fiorentina.

I viola infatti, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', avevano pensato a lui per sostituire Kalinic nel caso in cui il croato avesse deciso di cedere alla corte del Tianjin Quanjian di Cannavaro che sarebbe pronto anche a pagare per intero la clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Kalinic però, almeno per il momento e nonostante l'offerta di un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare Firenze già a gennaio. E tantomeno per trasferirsi in Cina.

Dove invece potrebbe finire Jovetic, altro possibile obiettivo della Fiorentina nel caso in cui Kalinic dovesse improvvisamente cambiare idea e volare dall'altra parte del mondo.

Chi resta col cerino in mano insomma, come detto, è Simone Zaza che dopo aver chiuso la deludente esperienza al West Ham aspetta di conoscere il suo destino. E insieme a lui aspetta la Juventus che dalla cessione dell'attaccante conta di incassare circa venti milioni di euro.