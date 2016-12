Nome nuovo nel calciomercato Milan: in estate sfida al Barcellona per Aurier

Secondo quanto riporta 'l'Equipe' ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Aurier, terzino del PSG seguito dal Barcellona. In estate i rossoneri potrebbero provarci.

Mentre Galliani deve fare i conti con le ristrettezze attuali causate dallo slittamento del closing la prossima estate le cose per il Milan potrebbero andare in modo molto diverso.

Tanto che secondo quanto riporta oggi 'l'Equipe' nel mirino dei rossoneri sarebbe finito addirittura Serge Aurier, talentuoso quanto discusso terzino del PSG.

Il francese, classe 1992, è seguito da tempo anche dal Barcellona e potrebbe essere indotto a cambiare aria dai tanti problemi comportamentali che hanno fin qui caratterizzato la sua esperienza a Parigi.

Per acquistarlo però sarà ovviamente necessario aprire parecchio i cordoni della borsa ma, se nei prossimi mesi tutto andrà come deve, questo per il nuovo Milan made in China non dovrebbe essere un grosso problema. Non resta che attendere, insomma.