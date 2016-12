Calciomercato Inter, frenata per Lucas Leiva: si avvicina Gagliardini

L'Inter, che ha in mano Lucas Leiva, 'congela' il brasiliano e accelera con l'Atalanta per Gagliardini: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Pausa di riflessione in casa Inter dove, prima di chiudere l'affare Lucas Leiva col Liverpool, si proverà a piazzare il colpo Roberto Gagliardini.

L'obiettivo numero uno uscito dal vertice cinese tra Suning, Ausilio e Pioli sarebbe il talento orobico per cui, secondo 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri sarebbero pronti a offrire all'Atalanta 6-7 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto già fissato intorno a 25. 'Sky' parla di trattativa che ha subito una forte accelerata, nell'intento di regalarlo da subito all'ex laziale.

La società di Percassi, però, preferirebbe un'operazione alla Caldara che permettesse a Gasperini di avere a disposizione Gagliardini almeno fino a giugno e al ragazzo di crescere con calma a Bergamo. Ragazzo che peraltro proprio negli scorsi giorni ha manifestato l'intenzione di non muoversi durante il mercato invernale.

L'Inter che in ogni caso proverà a bruciare la forte concorrenza della Juventus, società che vanta da sempre un canale privilegiato con l'Atalanta.

Nel caso in cui l'acquisto di Gagliardini, almeno per gennaio, dovesse saltare l'Inter a quel punto porterebbe a termine la trattativa per Lucas o in alternativa tenterebbe il blitz decisivo per Luiz Gustavo. Per quest'ultimo, vecchio obiettivo dei nerazzurri, secondo 'Il Corriere dello Sport' l'offerta al Wolfsburg sarebbe di 2 milioni subito più 12 a giugno.

E chissà che a dare una mano all'Inter non corra in soccorso la Cina dove potrebbe finire Banega. L'argentino, arrivato all'Inter a parametro zero dal Siviglia solo qualche mese fa, è infatti nel mirino dello Shanghai SIPG e davanti a un assegno da 25-30 milioni di euro l'Inter difficilmente potrebbe dire di no.

Chi invece lascierà sicuramente Appiano Gentile è Jovetic, sempre nel mirino della Fiorentina ma per il quale nelle ultime ore sono arrivate offerte anche dalla Germania e dalla solita Cina. In uscita infine ci sono anche i vari Felipe Melo (tutto fatto col Palmeiras), Biabiany, Palacio, Santon, Nagatomo, Gnoukouri e Yao.