Axel Witsel ha accettato la corte della Cina dove guadagnerà circa venti milioni di euro a stagione, Juventus spiazzata. Ora i bianconeri potrebbero tenersi Hernanes.

Axel Witsel alla Juventus non si farà, nè a gennaio nè mai. Il centrocampista belga, vicinissimo ai bianconeri nell'ultima giornata del calciomercato estivo, ha infatti deciso di accettare la mega-offerta arrivata dalla Cina dove guadagnerà qualcosa come venti milioni di euro netti a stagione.

I bianconeri, che aspettavano una risposta definitiva antro la giornata di venerdì, dal canto loro non hanno ricevuto segnali da parte di Witsel. Chiaro indizio sul fatto che il giocatore è sempre più orientato a volare dal suo ex tecnico Villas Boas allo Shanghai SIPG anche se come riporta 'Sky Sport' non è escluso neppure che alla fine tra le due litiganti possa spuntarla il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.

Grande ovviamente la delusione in casa Juventus dove Marotta puntava forte sulla ferrea volontà di Witsel che, prima di cedere davanti ai soldi cinesi, aveva già rifiutato altre destinazioni pur di tenere fede all'impegno preso la scorsa estate quando il belga aveva inutilmente aspettato il via libera dello Zenit nella sede bianconera.

A questo punto peraltro, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', il calciomercato invernale della Juventus potrebbe essere di fatto già finito con l'acquisto di Rincon dato che l'intenzione sarebbe quella di non comprare tanto per comprare.

E in tal senso, considerando anche la partenza di Lemina per la Coppa d'Africa, torna assolutamente in auge l'ipotesi di trattenere a Torino il brasiliano Hernanes che fino a qualche ora fa sembrava invece destinato a cambiare aria, destinazione Genoa.

Possibilità Luiz Gustavo. Visto che arrivare a uno tra N'Zonzi e Tolisso nella finestra di mercato invernale sembra difficile almeno quanto oneroso, così come pare da escludere un eventuale sbarco anticipato di Bentancur (che comunque avrebbe bisogno di tempo per adattarsi ai ritrmi del calcio europeo), l'unica possibilità potrebbe essere rappresentata da Luiz Gustavo: obiettivo anche dell'Inter, si potrebbe tentare di strapparlo al Wolfsburg con un prestito oneroso con diritto di riscatto, puntando soprattutto sulla volontà del verdeoro di iniziare una nuova avventura professionale.