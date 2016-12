Calciomercato Roma tra punta e centrocampista: El Ghazi, Jesè, Torreira...

La Roma intende regalare a Spalletti un attaccante esterno e un centrocampista: El Ghazi, Jesè e Musonda per il reparto offensivo, 'pallino' Torreira in mediana.

Anwar El Ghazi, Jesè Rodriguez o Charly Musonda. Con Gregoire Defrel sullo sfondo. La priorità della Roma, a gennaio, sarà consegnare a Spalletti una punta esterna capace di non far rimpiangere Salah impegnato in Coppa d'Africa.

Szczesny: "Spalletti duro, Garcia amico"

I giallorossi sfogliano la margherita, divisi tra l'olandese di origine marocchina dell'Ajax, lo spagnolo del PSG e il belga di proprietà del Chelsea ma in prestito al Betis. Da questo 'tris' di nomi dovrebbe uscire il nuovo colpo offensivo della Lupa, senza però scartare il francese del Sassuolo.

Per El Ghazi si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni; Jesè può arrivare a titolo temporaneo secco, così come Musonda.

A sfavore di Defrel c'è l'impossibilità ad impiegarlo in Europa League, visto che nella fase a gironi già è sceso in campo con i neroverdi. Idem Pellegrini, obiettivo per la mediana subito dietro il 'pallino' Torreira.

L'urugagio della Sampdoria è un obiettivo complicato da raggiungere, così come lo è Lucas Castro del Chievo. Su Pellegrini, invece, come detto pende lo stesso fardello relativo a Defrel. Il taccuino della Roma ribolle.