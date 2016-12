La Juventus rinnova: un anno in più per Lichtsteiner, Alex Sandro fino al 2021

Dopo essere stato ad un passo dall'addio, Stephan Lichtsteiner si è ripreso la Juventus e prolungherà fino al 2018. Firma in vista anche per Alex Sandro: scadenza 2021.

Prima l'esclusione dalla lista Champions e una frattura che pareva insanabile, ora il rinnovo. Stephan Lichtsteiner si è ripreso la Juventus, tanto da guadagnarsi il rinnovo.

In estate lo svizzero sembrava pronto a salutare 'Madama', l'Inter era in pressing e i giochi erano pressochè fatti: poi l'affare sfumò, ma l'esterno restò a Vinovo in un clima poco sereno tanto da essere tagliato dall'elenco per l'Europa che conta.

In campionato, invece, Licht ha saputo sovvertire gli scenari sfruttando a dovere ogni chance concessagli da Allegri: ecco perchè, come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', il contratto in scadenza a giugno verrà allungato fino al 2018.

Stessa musica per Alex Sandro, legato alla Juve fino al 2020. Il brasiliano, giunto in Italia nel 2015 dal Porto per 26 milioni, è diventato un pilastro del progetto bianconero tanto da convincere la società a blindarlo ulteriormente.

L'obiettivo è trovare un'intesa che porti la scadenza del suo contratto al 2021, con un ritocco dell'ingaggio dai 2,8 milioni attuali a 3,5. Un modo per rispedire al mittente le avances di City e United, estimatrici del mancino.