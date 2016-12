Lucas Leiva all'Inter? Klopp glissa: "Non parlo delle speculazioni"

Jurgen Klopp, al termine di Liverpool-Stoke City, non conferma la cessione di Lucas Leiva all'Inter: "Quando ci sarà qualcosa da dire la diremo".

Il trasferimento di Lucas Leiva dal Liverpool all'Inter è praticamente cosa fatta ma, al termine della gara vinta per 4-1 contro lo Stoke City, il tecnico dei Reds ha preferito non commentare le voci di queste ore.

"Non voglio dire nulla riguardo a Lucas. Se ci sarà qualcosa da dire la diremo. Non lavoro con le speculazioni", ha infatti spiegato Jurgen Klopp.

In realtà, come detto, per il passaggio di Lucas Leiva all'Inter mancherebbero solo i dettagli e in particolare l'ok di Suning che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il brasiliano, già seguito vanamente dai nerazzurri qualche anno fa, puntellerà il centrocampo di Pioli a costo zero dato che arriverà dal Liverpool in prestito e senza obbligo di riscatto.