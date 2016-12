Giaccherini per Keita: guida al calciomercato della Lazio

La spina è il rinnovo di Keita, che potrebbe lasciare la Lazio in caso di mancato accordo: ai biancocelesti piace Giaccherini. In partenza anche Djordjevic.

L'ottima prima parte di campionato è stata macchiata dallo 0-3 finale contro l'Inter, ma il clima è comunque positivo. Anche la Lazio, in ogni caso, valuta con attenzione la possibilità di intervenire sul mercato per puntellare le lacune della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Con la consapevolezza che molto difficilmente il quadro generale potrà mutare da qui al 1° febbraio, e che, se mai ci saranno colpi, riguarderanno le uscite e non le entrate.

CHI PUO' PARTIRE

Balde Keita, ad esempio, è tutt'altro che certo di rimanere alla Lazio. Autore di una grande prima parte di stagione dopo tutte le polemiche estive che ne hanno caratterizzato il rapporto con la Lazio, il senegalese è sempre richiesto sul mercato: complici le difficoltà a giungere a un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018, le sirene hanno già iniziato a cantare. Quelle del Napoli su tutte. In uscita anche il Tata Gonzalez, richiesto dal Velez Sarsfield, e l'oggetto misterioso Luis Alberto, in procinto di tornare al Deportivo La Coruña. Mentre Djordjevic, a cui pensa anche il Genoa, ha in mano un'offerta del Lione.

CHI PUO' ARRIVARE

Keita, cessione o no, andrà in Coppa d'Africa e potrebbe essere sostituito da Emanuele Giaccherini, il nome che risuona nella stanza dei bottoni laziale. Un'altra idea risponde al nome di Jonathan Cafu, ala in forza ai bulgari del Ludogorets. Niente Cerci, seguito con insistenza anche in estate ma destinato al Bologna, e niente Paloschi, che dovrebbe sì lasciare l'Atalanta, ma per andare al Pescara.

