Calciomercato Lazio, Gonzalez ai saluti: "A gennaio vado via"

Dopo più di un anno da "emarginato", Gonzalez dovrebbe lasciare a gennaio la Lazio per il Velez: "Non vedo come la società possa ostacolare la mia partenza".

Alvaro Rafael Gonzalez Luengo , meglio noto come il 'Tata', è pronto a lasciare la Lazio dopo un lungo periodo di sofferenza calcistica. Due anni fa il prestito al Torino a metà stagione, l'anno scorso all'Atlas e quest'anno una prima parte di stagione praticamente fuori rosa con i biancocelesti. Gonzalez ha bisogno di rilanciarsi.

In una intervista rilasciata a 'Futbol', Gonzalez ha dichiarato: "Penso che a gennaio andrò via. Già da tempo sto pensando di lasciare la Lazio, dato che né la società, né l'allenatore puntano su di me. Proprio per questo credo che non opporranno resistenza alla mia partenza, conviene anche loro".

Il 'Tata' continua: "E' un periodo difficile perché non ho mai giocato. Una parte della settimana mi alleno con il resto della squadra, l'altra parte da solo. Sono in buone condizioni fisiche e posso ancora difendere il mio posto in Nazionale, ma ho bisogno di giocare e voglio lasciare la Lazio a gennaio, anche perché stanno pagando lo stipendio ad un giocatore che non utilizzano".

Sul giocatore uruguaiano in pole-position sembra esserci il Velez, che ha già presentato un'offerta ufficiale al giocatore. Adesso dovranno accordarsi probabilmente solo le due società, ma c'è l'Argentina nel futuro di Alvaro Gonzalez.