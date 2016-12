Pallotta duro con Garcia: "Non ci ascoltava, avrei dovuto esonerarlo prima"

James Pallotta torna sull'esonero di Garcia: "Avrei dovuto farlo prima, con lui non saremmo arrivati neanche tra le prime cinque. Totti? Rinnovo non è stato un premio".

E' un James Pallotta decisamente poco 'natalizio' quello che, intervistato dal sito ufficiale della Roma, lancia un pesante attacco nei confronti dell'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia.

"Il suo esonero è stata una decisione relativamente facile da prendere, considerata la serie di partite senza vittorie e l’ottima squadra che avevamo a disposizione, sebbene molte persone pensassero che avremmo dovuto aspettare la fine dell’anno.

Credo che la squadra stesse subendo un rapido calo dal punto di vista psicologico. Se non avessimo fatto nulla, non saremmo mai potuti arrivare tra le prime cinque, figuriamoci qualificarci per la Champions League al termine della stagione", sottolinea Pallotta.

Che poi spiega: "Non ero soddisfatto di come andavano le cose in termini di prestazioni durante gli allenamenti. A dicembre, quando i giocatori ti confessano che non riescono a entrare in forma, qualcosa deve pur voler dire. Credo che avrei dovuto farlo prima. Già la stagione precedente avevo notato alcuni segnali".

Pallotta quindi rivela: "Ho provato a far arrivare persone che credi possano essere d’aiuto, ma c’è stata l’incapacità di accettare ogni tipo di aiuto. Io credo che la squadra debba lavorare insieme e che ci debba essere collaborazione a tutti i livelli ma si stava andando verso il io lavoro così e basta. Non c’era la volontà nemmeno di ascoltare alcune delle persone che erano lì per dare una mano“.

Le cose, secondo il presidente giallorosso, sono andate molto diversamente con Spalletti: "Ho parlato con persone che conosco e rispetto, ex allenatori e professionisti attualmente impegnati che sarebbero venuti volentieri a Roma, ma dopo aver parlato con Luciano, e averlo incontrato a Miami, ho capito che era lui la persona che stavamo cercando.

Aveva già vissuto un’esperienza a Roma e fortunatamente è molto preparato dal punto di vista tattico, strategico e psicologico. Durante gli allenamenti, prima, non si parlava praticamente mai di strategia e tattica. Magari in altri paesi non è poi così importante ma in Italia…”.

Infine Pallotta chiude parlando di Totti: "Ha dimostrato che può avere ancora un ruolo importante. Non direi che il nuovo contratto sia stato un premio per le sue prestazioni. Nel corso dell’anno avevamo già parlato più volte del fatto che alla fine della stagione avremmo discusso della situazione basandoci su come si sentiva lui.

Il contratto non è stato una ricompensa, semplicemente Francesco pensava di poter continuare a giocare e noi credevamo che potesse dare ancora il suo contributo”.